На полтавском пляже произошла стрельба: погиб мужчина ранен ребенок





Сегодня вечером на полтавском пляже словесная перепалка обернулась настоящей трагедией со смертельным исходом и тяжело раненым ребенком, передает Joinfo.ua.

Как это произошло

Пользователь соцсети Facebook Татьяна Ефремова на своей странице сообщила о данном инциденте. Как она написала, сначала между отдыхающими начался конфликт, который потом уже перерос в драку. Затем прозвучали выстрелы из травматического оружия, а потом из дробовика.





В результате инцидента тяжело ранеными оказались мужчина и ребенок, но позже мужчина скончался, а ребенок находится в реанимации.



Факт стрельбы уже подтвердили в пресс-службе Национальной полиции.

Устанавливаются все подробности произошедшего.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, стрельба на пляже в Мексике унесла жизни 10 людей.

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