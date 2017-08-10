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На полтавском пляже произошла стрельба: погиб мужчина ранен ребенок


На полтавском пляже произошла стрельба: погиб мужчина ранен ребенок

Сегодня вечером на полтавском пляже словесная перепалка обернулась настоящей трагедией со смертельным исходом и тяжело раненым ребенком, передает Joinfo.ua.


Как это произошло


Пользователь соцсети Facebook Татьяна Ефремова на своей странице сообщила о данном инциденте. Как она написала, сначала между отдыхающими начался конфликт, который потом уже перерос в драку. Затем прозвучали выстрелы из травматического оружия, а потом из дробовика.



На полтавском пляже произошла стрельба: погиб мужчина ранен ребенок

В результате инцидента тяжело ранеными оказались мужчина и ребенок, но позже мужчина скончался, а ребенок находится в реанимации.


Факт стрельбы уже подтвердили в пресс-службе Национальной полиции.


Устанавливаются все подробности произошедшего.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, стрельба на пляже в Мексике унесла жизни 10 людей.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264781-news.html
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