На полтавском пляже произошла стрельба: погиб мужчина ранен ребенок

Сегодня вечером на полтавском пляже словесная перепалка обернулась настоящей трагедией со смертельным исходом и тяжело раненым ребенком, передает Joinfo.ua.
Пользователь соцсети Facebook Татьяна Ефремова на своей странице сообщила о данном инциденте. Как она написала, сначала между отдыхающими начался конфликт, который потом уже перерос в драку. Затем прозвучали выстрелы из травматического оружия, а потом из дробовика.
В результате инцидента тяжело ранеными оказались мужчина и ребенок, но позже мужчина скончался, а ребенок находится в реанимации.
Факт стрельбы уже подтвердили в пресс-службе Национальной полиции.
Устанавливаются все подробности произошедшего.
Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, стрельба на пляже в Мексике унесла жизни 10 людей.