Под Киевом ловили питавшегося кабачками "динозавра"





7 августа киевские зоозащитники отреагировали на необычайный вызов. Жительница села Крушинка жаловалась, что в ее огороде уже несколько недель хозяйничает «динозавр», который вытаптывает грядки и уничтожает урожай кабачков, передает Joinfo.ua.

Не совсем динозавр





Сотрудники Команды спасения животных выехали на место происшествия и обнаружили, что «динозавром» оказалась большая игуана, сильно обезвоженная и истощенная. Рептилию поймали и передали специалистам-герпетологам Киевского зоопарка.

Возвращение блудного Генри





А вскоре обнаружились и хозяева экзотического животного – ими оказались односельчане женщины, в огороде которой хозяйничал игуана по кличке Генри.

По словам владелицы игуаны, Ольги, 10-летний Генри – очень свободолюбивая рептилия, которая принципиально не признает террариум и вольер. Убегает он уже не в первый раз, правда, ранее его быстро находили и возвращали домой.

Журналист ДжоИнфоМедиа Злата Перова напоминает - ученые развенчали миф о быстро бегающих динозварах.



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