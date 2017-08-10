Стрельба в Киеве: злоумышленники ранили троих людей

В Киеве на Вокзальной площади между неизвестными мужчинами произошел конфликт, который завершился стрельбой. Об этом сообщает Joinfo.ua со ссылкой на заявление спикера Нацполиции Украины.
Сообщение о стрельбе на Вокзальной площади Киева поступило в полицию столицы около 10 часов утра.
В результате конфликта двое неизвестных ранили из травматического оружия трех мужчин. Как стало известно из сообщения спикера Оксаны Блищик, у пострадавших - травмы ног и рук. Их доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь. При этом, нападавшим удалось скрыться с места преступления.
На место происшествия прибыли наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции. Правоохранители разыскивают злоумышленников, выясняют обстоятельства конфликта.
Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее в курортном городе Турции расстреляли туристов.