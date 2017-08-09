Опасные игры: мужчина на большой скорости высунул из окна автомобиля маленькую дочь





В Сеть попало видео об опасных трюках, которые мужчина проделывал со своей маленькой дочкой. Личность лихача уже установлена, передает Joinfo.ua.

Опасные игры

В Сеть попало видео, на котором четко видно, как мужчина, разгоняя свой BMW, высовывает из окна маленького ребенка. Инцидент, оказывается, случился еще в прошлом году, но для общего просмотра стал доступен только сейчас.





Шокирующие кадры вызвали общественный резонанс и о случившемся быстро узнали правоохранители. Они оперативно установили личность мужчины и провели допрос. Горе-папаша сначала пытался отнекиваться и говорил, что на видео изображена кукла, но в конце концов признался, что участницей опасного трюка была его родная дочь. На момент съемок малышке не было еще и года.

Сейчас в семье нарушителя воспитывается еще одна девочка, которая появилась на свет несколько месяцев назад. О том, какое наказание грозит «смелому папаше» следователи пока не сообщают.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, что сегодня стало известно, что у скончавшегося недавно Олега Яковлева обнаружился наследник.

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