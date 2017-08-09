Отель Garden Palace в Риге захвачен вооруженными людьми





Люди с огнестрельным оружием ворвались в отель Garden Palace в Риге из-за конфликта, возникшего между владельцем гостиницы и одним из постояльцев, передает Joinfo.ua.

По словам главы правления заведения Улдиса Скудры, нападавшие заходили в номера, выгнали одну из постоялиц на улицу и силой отобрали у нее документы и телефон, чтобы она не могла вызвать полицию. Хозяева отеля обратились к правоохранителям.

Работа отеля парализована

Владельцы отеля заявляют, что в здании до сих пор находятся вооруженные люди, которые не пускают их внутрь. Работа гостиницы парализована, на территории находится много людей в камуфляже. Полицейские оцепили здание, закрыты также принадлежащие отелю бар и кафе.

Полиция пока не сообщает подробности происшествия.



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