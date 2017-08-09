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Отель Garden Palace в Риге захвачен вооруженными людьми


Отель Garden Palace в Риге захвачен вооруженными людьми

Люди с огнестрельным оружием ворвались в отель Garden Palace в Риге из-за конфликта, возникшего между владельцем гостиницы и одним из постояльцев, передает Joinfo.ua.


По словам главы правления заведения Улдиса Скудры, нападавшие заходили в номера, выгнали одну из постоялиц на улицу и силой отобрали у нее документы и телефон, чтобы она не могла вызвать полицию. Хозяева отеля обратились к правоохранителям.


Работа отеля парализована


Владельцы отеля заявляют, что в здании до сих пор находятся вооруженные люди, которые не пускают их внутрь. Работа гостиницы парализована, на территории находится много людей в камуфляже. Полицейские оцепили здание, закрыты также принадлежащие отелю бар и кафе.


Полиция пока не сообщает подробности происшествия.


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