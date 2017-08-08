Новая афера в Украине: как сохранить деньги на мобильном счету





Будьте осторожны! Аферисты придумали очередной способ добраться до денег на счетах легковерных абонентов мобильной связи, сообщает Joinfo.ua.

В преступной схеме, придуманной мошенниками, нет ничего принципиально нового: потенциальной жертве звонит человек, который представляется сотрудником компании-провайдера мобильной связи и заявляет, что проверяет вашу мобильную линию.

Не доверяйте странным звонкам и просьбам!





После этого злоумышленник просит набрать на телефоне комбинацию #90 или #09 (возможны также другие комбинации цифр и символов). Последовавших этой рекомендации ждет неприятное открытие: деньги на счету таинственным образом исчезнут, так как злоумышленники получат полный доступ к SIM-карте жертвы и будут совершать звонки за ее счет. Разговор с такими псевдо-сотрудниками настоящие провайдеры рекомендуют немедленно заканчивать, нажав отбой.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева также напоминает вам о том, как с помощью мобильного телефона уберечься от лишних волнений во время отпуска.

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