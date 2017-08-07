Авторизация
 
  • 17:42 – Что будет с Новороссией в 2018 году? 
  • 17:42 – Предсказания Мохсена Норузи на 2018 год 
  • 17:42 – Прогноз экстрасенсов в 2018 для Крыма 
  • 17:33 – В Саратовской области пропавший 2-летний ребенок найден мертвым 


На женщину упал грузовик во время отдыха на курорте в Херсонской области


На женщину упал грузовик во время отдыха на курорте в Херсонской области

Трагедия произошла на курорте Лазурное в Херсонской области. Во время сильного шторма женщина пыталась укрыться от непогоды за грузовиком, который на нее упал, передает Joinfo.ua.


Как это было


Известно, что виной всему стала непогода и сильный ветер. Женщина решила спрятаться за грузовиком, который от ветра упал прямо на пострадавшую. К сожалению, ее травмы оказались несовместимыми с жизнью.


Кто пострадал еще


Также пострадало два ребенка, которые в этот момент находились в кабине самого грузовика. Ими оказались мальчик 2015 года рождения, который получил травмы средней тяжести: сотрясение головного мозга, тупую травму живота, ушиб мягких тканей лица, повреждения губы. И еще один ребенок 2007 года рождения у которого в результате инцидента была обнаружена закрытая черепно-мозговая травма. Он находится в тяжелом состоянии.


Пострадавшие дети направлены в хирургическое отделение Скадовской ЦРБ.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко предлагает вам посмотреть статью о нелепой смерти австралийца, которую его жена сняла на камеру.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263789-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3149
-0.10%
81.7639
-0.82%
1.1541
+0.35%
0.2091
+0.72%