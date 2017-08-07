На женщину упал грузовик во время отдыха на курорте в Херсонской области





Трагедия произошла на курорте Лазурное в Херсонской области. Во время сильного шторма женщина пыталась укрыться от непогоды за грузовиком, который на нее упал, передает Joinfo.ua.

Как это было

Известно, что виной всему стала непогода и сильный ветер. Женщина решила спрятаться за грузовиком, который от ветра упал прямо на пострадавшую. К сожалению, ее травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Кто пострадал еще

Также пострадало два ребенка, которые в этот момент находились в кабине самого грузовика. Ими оказались мальчик 2015 года рождения, который получил травмы средней тяжести: сотрясение головного мозга, тупую травму живота, ушиб мягких тканей лица, повреждения губы. И еще один ребенок 2007 года рождения у которого в результате инцидента была обнаружена закрытая черепно-мозговая травма. Он находится в тяжелом состоянии.



Пострадавшие дети направлены в хирургическое отделение Скадовской ЦРБ.

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