Паводком в Приморье снесло дом с женщиной и ребенком

На территории Приморья сильным паводком снесло домик, в котором находились мать с ребенком. Отечественные СМИ со ссылкой на источники отмечают, что вследствие инцидента никто в значительной степени не пострадал.
Мать и ребенок находились в домике на территории приморского парка "Изумрудная долина". Женщина завела туда шестилетнюю дочь в надежде забрать вещи, однако неожиданно конструкцию понесло "по течению", но она сама остановилась. Находившихся внутри людей удалось оперативно спасти, поэтому никто вследствие случившегося не пострадал. Представители парка рассказали, что там, где имеются подтопления, людей нет, также на отдельных участках немного подтопило беседки, но в целом же ситуация остается достаточно спокойной. В Приморском крае в последнее время наблюдались сильные дожди, особенно от них пострадала территория Уссурийска и Хасанского района. Власти приморья опасаются, что таким погодные условия могут негативным образом отразиться на процессе заготовки кормов, поскольку кое-где затопило сенокосы.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263598-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.