Паводком в Приморье снесло дом с женщиной и ребенком

Мать и ребенок находились в домике на территории приморского парка "Изумрудная долина". Женщина завела туда шестилетнюю дочь в надежде забрать вещи, однако неожиданно конструкцию понесло "по течению", но она сама остановилась. Находившихся внутри людей удалось оперативно спасти, поэтому никто вследствие случившегося не пострадал. Представители парка рассказали, что там, где имеются подтопления, людей нет, также на отдельных участках немного подтопило беседки, но в целом же ситуация остается достаточно спокойной.В Приморском крае в последнее время наблюдались сильные дожди, особенно от них пострадала территория Уссурийска и Хасанского района. Власти приморья опасаются, что таким погодные условия могут негативным образом отразиться на процессе заготовки кормов, поскольку кое-где затопило сенокосы.

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