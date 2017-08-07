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Тело без головы в спортивном костюме нашли под Санкт-Петербургом

Под Санкт-Петербургом было найдено тело без головы в спорткостюме. Останки находились в спортивных штанах и были частично отгрызенные конечности, найденные в лесу рядом с домостроением в одном из районов Ленобласти.


Тело без головы в спортивном костюме нашли под Санкт-Петербургом


Как удалось выяснить, 4 августа труп нашла женщина, после чего проинформировала о данном факте работников полиции. Они, прибыв к месту, увидели расчлененное тело. Предварительная оценка показала, что останки пролежали в лесу достаточно долгое время.

Мужчина был одет в футболку и штаны марки «Адидас», в кармане обнаружились несколько больше 2 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка, определяются обстоятельства случившегося и личность погибшего.


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