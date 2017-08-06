Голый мужчина пробежал по стадиону перед забегом Болта на ЧМ в Лондоне

В Лондоне на мировом первенстве по легкой атлетике перед началом забега олимпийского чемпиона Усэйна Болта неизвестный вырвался на дорожку. Неприятным сюрпризом для зрителей оказалось то, что он был полностью обнажен.
Нарушителя общественного спокойствия задержали работники охраны мероприятия. Он был выведен за границы арены. Касательно мотивов столь вызывающего поведения мужчины на сегодня ничего неизвестно. При этом на торсе очевидцы заметили надписи «мир» и «любовь» на английском. Отметим, турнир проводится в Лондоне в период 4-13 августа. При этом Усэйн Болт завершит свою карьеру бегуна 12 августа забегом на 100 метров в рамках эстафеты.
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