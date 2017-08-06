Надземный переход на трассе М-7 упал из-за ДТП с автокраном

Надземный переход на шоссе М-7 упал вследствие того, что его задела стрела автокрана. По итогам падения сооружения травмы получили 2 человека, один из которых находился внутри перехода.
Причиной падения надземного перехода под Владимиром стал автокран, зацепивший конструкцию, сообщает телеграм-канал «Шот». В указанном районе сейчас проводятся дорожные работы, а проезд остается перекрытым. Сам переход представлял собой временное сооружение. Ранее в сети появились первые фото с места случившегося.
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