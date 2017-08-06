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Поезд сошел с рельсов из-за оползня на севере Италии‍

В Италии пассажирский поезд сошел с рельсов. По информации от местных спасательных служб, данный инцидент произошел из-за оползня, который деформировал рельсы.



Поезд сошел с рельсов на северо-востоке страны. По словам очевидцев, машинист, заметивший деформированный участок рельсов, попытался остановиться, однако не успел. В итоге тягач вылетел в сторону и несколько десятков метров проехался по гравию. После этого состав остановился, не перевернувшись.

По предварительной информации, в результате инцидента никто серьезно не пострадал. Сообщается, что из-за стихийного бедствия, на регион обрушилось более 100 миллиметров осадков. По данным синоптиков, непогода сохранится в Италии на протяжении нескольких дней, после чего сменится потеплением.

В спасательных службах сообщили, что из вагонов пришлось экстренно эвакуировать более 80 пассажиров. Всего в восстановительных работах были задействованы 200 сотрудников спецслужб. В настоящее время локальные власти решают вопрос о восстановлении железнодорожного сообщения на данном участке.


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