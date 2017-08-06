Поезд сошел с рельсов из-за оползня на севере Италии‍

В Италии пассажирский поезд сошел с рельсов. По информации от местных спасательных служб, данный инцидент произошел из-за оползня, который деформировал рельсы.
Поезд сошел с рельсов на северо-востоке страны. По словам очевидцев, машинист, заметивший деформированный участок рельсов, попытался остановиться, однако не успел. В итоге тягач вылетел в сторону и несколько десятков метров проехался по гравию. После этого состав остановился, не перевернувшись.
По предварительной информации, в результате инцидента никто серьезно не пострадал. Сообщается, что из-за стихийного бедствия, на регион обрушилось более 100 миллиметров осадков. По данным синоптиков, непогода сохранится в Италии на протяжении нескольких дней, после чего сменится потеплением.
В спасательных службах сообщили, что из вагонов пришлось экстренно эвакуировать более 80 пассажиров. Всего в восстановительных работах были задействованы 200 сотрудников спецслужб. В настоящее время локальные власти решают вопрос о восстановлении железнодорожного сообщения на данном участке.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263330-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.