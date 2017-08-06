В Эстонии на концерте умер солист украинской группы Ivan Blues & Friends

Солист украинской музыкальной группы Ivan Blues&Friends скончался на концерте в Эстонии. Фестиваль «Августовский блюз», проходящий в Хаапсалу, отметился трагичным событием – смертью Ивана Денисенко.
По словам местных СМИ, солист успел доиграть сет, после чего у него неожиданно ухудшилось самочувствие, и он упал посреди сцены. К месту прибыли врачи, проведшие массаж сердца. Они доставили его в Таллин, но по прошествии некоторого времени стало известно, что спасти музыканта не удалось.
Иван Денисенко начал увлекаться музыкой параллельно с учебой в Нацакадемии изобразительного искусства. Первый концерт коллектива Ivan Blues&Friends прошел в последний день 2007-го. С того момента группа регулярно появлялась в клубах и концертных залах.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263300-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.