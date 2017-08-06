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В Эстонии на концерте умер солист украинской группы Ivan Blues & Friends

Солист украинской музыкальной группы Ivan Blues&Friends скончался на концерте в Эстонии. Фестиваль «Августовский блюз», проходящий в Хаапсалу, отметился трагичным событием – смертью Ивана Денисенко.


В Эстонии на концерте умер солист украинской группы Ivan Blues & Friends


По словам местных СМИ, солист успел доиграть сет, после чего у него неожиданно ухудшилось самочувствие, и он упал посреди сцены. К месту прибыли врачи, проведшие массаж сердца. Они доставили его в Таллин, но по прошествии некоторого времени стало известно, что спасти музыканта не удалось.

Иван Денисенко начал увлекаться музыкой параллельно с учебой в Нацакадемии изобразительного искусства. Первый концерт коллектива Ivan Blues&Friends прошел в последний день 2007-го. С того момента группа регулярно появлялась в клубах и концертных залах.


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