В Эстонии на концерте умер солист украинской группы Ivan Blues & Friends





По словам местных СМИ, солист успел доиграть сет, после чего у него неожиданно ухудшилось самочувствие, и он упал посреди сцены. К месту прибыли врачи, проведшие массаж сердца. Они доставили его в Таллин, но по прошествии некоторого времени стало известно, что спасти музыканта не удалось.Иван Денисенко начал увлекаться музыкой параллельно с учебой в Нацакадемии изобразительного искусства. Первый концерт коллектива Ivan Blues&Friends прошел в последний день 2007-го. С того момента группа регулярно появлялась в клубах и концертных залах.

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