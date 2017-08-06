Бананы как искусство: удивительные работы голландского художника

Голландский художник Стефан Бруше видит в бананах не просто еду. В руках мастера они оживают и превращаются в невероятно интересные произведения искусства, передает Joinfo.ua.

Бананы как произведения искусства

Стефан открыл для себя съедобное полотно несколько лет назад. Он признался, что идея пришла к нему случайно. Первой работой Бруше была смешная мордочка, а дальше его вдохновения хватило на множество шедевральных работ, которые вы можете увидеть в нашей фотогалерее.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева предлагает посмотреть, как семечки могут быть художественным проектом.

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