Во время концерта в Эстонии скончался украинский музыкант Иван БЛЮZ





Украинский музыкант Иван Денисенко скончался во время фестиваля «Августовский блюз». Он был солистом группы Ivan Blues & Friends и выступал под псевдонимом Иван БЛЮZ, передает Joinfo.ua.

Грустную весть сообщила на своей странице в Facebook Ольга Омелянчук. Сообщения о смерти украинского музыканта появились на первых полосах эстонских СМИ.

Иван БЛЮZ не успел закончить последний в жизни концерт

Сообщается, что музыканту стало плохо во время выступления. Денисенко закончил петь, затем начался музыкальный проигрыш и музыкант упал навзничь. На сцену вышел конферансье Ян Ууспыльд, который спросил, есть ли среди публики врач. Чуть позже он попросил молиться за Денисенко.

«Иван успел доиграть сет, после чего ему стало плохо. На место вызвали скорую, медики делали ему массаж сердца несколько десятков минут. Была задержка в программе, но фестиваль продолжается. Публике все известно, конечно, — они видели все, что происходило на сцене», — сообщил организатор фестиваля Индрек Дитманн.

По словам Дитманна, музыканта увезли на скорой в Таллинн, но спасти его не удалось.

Иван Денисенко — известный украинский художник и деятель культуры, пел в народной хоровой капелле «Золотые ворота». Там Иван подружился с людьми, которые познакомили его с блюзом, и с которыми он позднее создал музыкальную группу. Первый концерт группы Ivan Blues & Friends прошел 31 декабря 2007 года в киевском баре Rag-Time.





Иван Денисенко страдал акромегалией. Причиной заболевания стала доброкачественная опухоль мозга. Акромегалия — это заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза, которое сопровождается увеличением кистей, стоп, черепа, особенно его лицевой части.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее скоропостижно скончался участник белорусской группы ЛСП, выступавший под псевдонимом Рома Англичанин.

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