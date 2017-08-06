Под Курском во время купания в пруду утонул мужчина

Инцидент отмечен накануне, 5 августа, в пределах Курского района области. Источники в МЧС Курской области информируют, что вызов поступил на пульт дежурного в районе 15:00 часов. Прохожий сообщал о том, что в одном из местных прудов находится тело неизвестного мужчины. Приехав на вызов представители экстренных служб и медики не успели спасти гражданина, поскольку к моменту их прибытия он уже был мертв. По предварительной версии, мужчина решил искупаться в пруду, однако в процессе он утонул по неустановленным причинам.В настоящее время тело обнаруженного в Курской области мужчины отправлено к судмедэкспертам, ведется предварительное расследование с участием органов правопорядка.

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