На Алтае автозаправка загорелась при перекачке газа

Сообщается, возгорание началось во время перекачки газа в запасную цистерну, расположенную под землей. Огонь охватил площадь в 190 кв.м. и уничтожил летнюю беседку. Два человека, получившие ожоги, доставлены в медучреждение Барнаула. Детали трагедии устанавливаются.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263225-news.html