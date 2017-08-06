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На Алтае автозаправка загорелась при перекачке газа

6 августа на Алтае автозаправка воспламенилась при перекачке газа. О деталях инцидента, произошедшего около города Новоалтайск, рассказали представители РУ МЧС РФ.



Сообщается, возгорание началось во время перекачки газа в запасную цистерну, расположенную под землей. Огонь охватил площадь в 190 кв.м. и уничтожил летнюю беседку. Два человека, получившие ожоги, доставлены в медучреждение Барнаула. Детали трагедии устанавливаются.


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