Авторизация
 
  • 08:16 – День железнодорожника, какого числа в 2017 году: история праздника 
  • 08:16 – Куда уходит Андрей Малахов с 1-го канала: последние новости сегодня, 6 августа 2017 
  • 08:16 – Лунный календарь стрижек на август 2017 года: благоприятные дни 
  • 08:03 – В воскресенье жара в Украине немного ослабнет 


Под Новосибирском седан обернулся вокруг столба и превратился в металлолом

Под Новосибирском седан, выехав с дороги, обернулся вокруг бетонной опоры и превратился в металлолом. Информация об аварии, произошедшей недалеко от села Криводановка, появилась в соцсетях.


Под Новосибирском седан обернулся вокруг столба и превратился в металлолом


Как рассказали очевидцы, седан в прямом смысле слова обернулся вокруг столба около остановки «Промстрой». Водитель, находившийся в автомобиле один, оказался зажат. Спасатели, прибывшие на место, достали мужчину при помощи специального снаряжения. Пострадавший находится в межучреждении. Детали инцидента устанавливают правоохранители.

Ранее под Новосибирском массовое ДТП устроила неопытная автоледи.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263215-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3816
+0.08%
82.4427
+0.41%
1.1501
+0.79%
0.2076
+0.63%