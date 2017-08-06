Под Новосибирском седан обернулся вокруг столба и превратился в металлолом





Как рассказали очевидцы, седан в прямом смысле слова обернулся вокруг столба около остановки «Промстрой». Водитель, находившийся в автомобиле один, оказался зажат. Спасатели, прибывшие на место, достали мужчину при помощи специального снаряжения. Пострадавший находится в межучреждении. Детали инцидента устанавливают правоохранители.Ранее под Новосибирском массовое ДТП устроила неопытная автоледи.

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