Под Новосибирском седан обернулся вокруг столба и превратился в металлолом

Под Новосибирском седан, выехав с дороги, обернулся вокруг бетонной опоры и превратился в металлолом. Информация об аварии, произошедшей недалеко от села Криводановка, появилась в соцсетях.
Как рассказали очевидцы, седан в прямом смысле слова обернулся вокруг столба около остановки «Промстрой». Водитель, находившийся в автомобиле один, оказался зажат. Спасатели, прибывшие на место, достали мужчину при помощи специального снаряжения. Пострадавший находится в межучреждении. Детали инцидента устанавливают правоохранители.
Ранее под Новосибирском массовое ДТП устроила неопытная автоледи.
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