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В США у исламского центра прогремел взрыв

СМИ, сообщают, что в США у исламского центра прогремел взрыв. Инцидент произошел в городе Блумингтон (Миннесота).


В США у исламского центра прогремел взрыв

По данным правоохранительных органов никто не пострадал. После громкого хлопка в здании начался пожар и задымление. По словам очевидцев, незадолго до взрыва у центра прохаживался подозрительный человек, который сразу же после срабатывания взрывного устройства покинул место на грузовом автомобиле. Мусульмане Блумингтона готовы заплатить вознаграждение в размере 10 тысяч долларов каждому, кто предоставит достоверную информацию об инциденте.


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