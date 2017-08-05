СМИ, сообщают, что в США у исламского центра прогремел взрыв. Инцидент произошел в городе Блумингтон (Миннесота).
По данным правоохранительных органов никто не пострадал. После громкого хлопка в здании начался пожар и задымление. По словам очевидцев, незадолго до взрыва у центра прохаживался подозрительный человек, который сразу же после срабатывания взрывного устройства покинул место на грузовом автомобиле. Мусульмане Блумингтона готовы заплатить вознаграждение в размере 10 тысяч долларов каждому, кто предоставит достоверную информацию об инциденте.
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