Авторизация
 
  • 11:24 – Первый горняк из девяти оставшихся в шахте «Мир» спасен 
  • 11:24 – Видео подводной охоты Путина за щукой опубликовали в Сети 
  • 11:16 – 55 лет назад умерла Мэрилин Монро 
  • 11:16 – Ученые: Стихийные бедствия в странах Европы могут участиться в 50 раз 


В Ленинградской области станок затянул волосы 8-летней девочки

В Ленинградской области токарный станок затянул волосы 8-летней девочки. Ребенка экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.


В Ленинградской области станок затянул волосы 8-летней девочки


Инцидент случился накануне вечером в одном из населенных пунктов Ленобласти. Девочку привезли в больницу без волос и кожи на голове в тяжелом состоянии. Школьницу поместили в медицинское учреждение, медики борются за ее жизнь. Как оказалось, серьезную травму девочка получила, находясь в гостях у дедушки с бабушкой. Взрослые не заметили, как школьница зашла в гараж с работающим станком и подошла к агрегату, который затянул ее волосы.
В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262819-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3816
+0.08%
82.4427
+0.41%
1.1501
+0.79%
0.2076
+0.63%