В Ленинградской области станок затянул волосы 8-летней девочки





Инцидент случился накануне вечером в одном из населенных пунктов Ленобласти. Девочку привезли в больницу без волос и кожи на голове в тяжелом состоянии. Школьницу поместили в медицинское учреждение, медики борются за ее жизнь. Как оказалось, серьезную травму девочка получила, находясь в гостях у дедушки с бабушкой. Взрослые не заметили, как школьница зашла в гараж с работающим станком и подошла к агрегату, который затянул ее волосы.В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

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