В Ленинградской области станок затянул волосы 8-летней девочки

В Ленинградской области токарный станок затянул волосы 8-летней девочки. Ребенка экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.
Инцидент случился накануне вечером в одном из населенных пунктов Ленобласти. Девочку привезли в больницу без волос и кожи на голове в тяжелом состоянии. Школьницу поместили в медицинское учреждение, медики борются за ее жизнь. Как оказалось, серьезную травму девочка получила, находясь в гостях у дедушки с бабушкой. Взрослые не заметили, как школьница зашла в гараж с работающим станком и подошла к агрегату, который затянул ее волосы. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262819-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.