В Калифорнии в результате стрельбы в парке погиб человек

Согласно полученным сведениям, зафиксирован инцидент недавно в одном из парков города Санта-Моника. Неожиданно один из прохожих достал свое оружие, после чего начал стрелять в сторону других пешеходов. Злоумышленник попал прямиком в одного из прохожих, и в итоге сотрудники больницы, прибывшие на место, не сумели спасти жизнь жертве неизвестного. Что именно послужило причиной стрельбы в Санта-Монике до сих пор не уточняется иностранными источниками.Также на вызов прибыли и правоохранители, однако подозреваемый пытался оказать сопротивление стражам порядка. Впоследствии мужчина получил пулевое ранение, из-за чего не смог продолжать перестрелку. С ранением потенциального злоумышленника доставили в медцентр для оказания специализированной помощи. Ведется расследование по факту инцидента.

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