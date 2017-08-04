В Челябинске голый мужчина гулял на крыше поезда





Сообщение о «голыше» поступило в правоохранительные органы около восьми часов вечера. По словам очевидцев, пока обнаженный челябинец бегал по поезду, его слегка ударило током. После этого он забрался под поезд и начал собирать камни. Когда его спросили, зачем он это делает, мужчина невозмутимо ответил, мол, чтобы поезд не уехал.Полицейские задержали челябинца, затем его доставили в больницу. По факту происшествия проводится проверка. По непроверенной информации, мужчина находился под воздействием запрещенных препаратов.Ранее голый мужчина гулял среди бела дня по Липецку.

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