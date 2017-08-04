Авторизация
 
  • 00:07 – Компания Uber сдавала в аренду водителям опасные автомобили 
  • 00:07 – Лариса Гузеева рассказала, что Малахова «уже рвут на части» 
  • 23:44 – Дни силы в августе 2017 года 
  • 23:12 – Кыргызстанка Айпери Медет кызы завоевала золото молодежного чемпионата мира по борьбе 


В Челябинске голый мужчина гулял на крыше поезда

Голый челябинец устроил прогулку на крыше поезда «Новый Уренгой – Оренбург» 2 августа. Инцидент произошел на вокзале Троицка.


В Челябинске голый мужчина гулял на крыше поезда


Сообщение о «голыше» поступило в правоохранительные органы около восьми часов вечера. По словам очевидцев, пока обнаженный челябинец бегал по поезду, его слегка ударило током. После этого он забрался под поезд и начал собирать камни. Когда его спросили, зачем он это делает, мужчина невозмутимо ответил, мол, чтобы поезд не уехал.
Полицейские задержали челябинца, затем его доставили в больницу. По факту происшествия проводится проверка. По непроверенной информации, мужчина находился под воздействием запрещенных препаратов.

Ранее голый мужчина гулял среди бела дня по Липецку.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262644-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3816
+0.08%
82.4427
+0.41%
1.1501
+0.79%
0.2076
+0.63%