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В Красноярске гонка с участием автобусов спровоцировала пробки

В Красноярске из-за столкновения автобусов образовались большие пробки. Водители машин столкнулись не желая уступать друг другу дорогу.


В Красноярске гонка с участием автобусов спровоцировала пробки

Жители Красноярска сообщили в социальной сети о двух авариях за день с автобусами. Сообщается, что в районе остановки “Краснодарская” в результате столкновения дорогу перегородили две машины.

В районе остановки “Авиагородок” также произошло столкновения машин, образовалась большая пробка. Машины не могли разъехаться пока не удалось устранить последствия аварии.
Сообщения о пострадавших в результате столкновений не поступало.


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