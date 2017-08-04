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Кошка и собака сдали своего хозяина судебным приставам


Кошка и собака сдали своего хозяина судебным приставам

Домашние питомцы – кот и собака – затеяли заговор против своего хозяина. Интересно, чем же он так не угодил пушистым, что они дважды сдали его судебным приставам? Инцидент произошёл в Новосибирской области, передает Joinfo.ua.


«По секрету всему свету…»


Никогда не рассказывайте своим любимцам о проблемах и секретах, слышите, никогда. Если, конечно, не хотите попасть за решетку.


За жителем Баганского района висел должок размером в 40 тысяч рублей. Соответственно, к должнику пришли судебные приставы, осмотрелись, а его нет. Но верная собака привлекла внимание гостей – начала громко лаять возле входа в баню. Оказалось, именно там спрятался ее хозяин. Попариться не удалось.


И в сундуке найдем


Вскоре к должнику пришли во второй раз и снова не смогли его застать дома. Сотрудники ФССП увидели кошку. Она, как-бы, подавала сигналы идти за ней. Выбрались на чердак. Кошка посмотрела на большой сундук и дала понять, что ее хозяин именно там. Нарушителя опять обнаружили.


В общем, не повезло человеку с друзьями. Его доставили в суд и зачитали обвинение. Должнику грозит год тюремной жизни.


Журналист ДжоИнфоМедиа Леся Мельник сообщает, что ранее были названы лучшие породы собак-психологов. Ученые уверяют, что с ролью психологов лучше всего справляются именно собаки.


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