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Фигурант дела о раскрашенной звезде высотки на Котельнической разбился в Альпах

Фигурант дела о раскрашенной звезде высотки на Котельнической разбился в Альпах, По информации от местной прессы, трагический инцидент произошел несколько дней назад в районе Лаутербруннен в кантоне Берн.



Украинский руфер стал известен после инцидента, в ходе которого он и команда бейсджамперов покрасили в синий цвет звезду на шпиле высотного здания на Котельнической набережной в Москве. Тогда всех виновников правонарушения задержали, однако под суд попал только уроженец Украины. По его словам, он забрался на высотку для того, чтобы сделать фото, а краска сама разлилась на звезду.

«Мужчина трагически скончался при падении с большой высоты. В настоящее время решается вопрос о перевозке его тела на родину. Более точные подробности о трагическом происшествии пока не распространяются», - сообщило западное издание ManHealth. По предварительным данным, мужчина с друзьями отдыхал в Швейцарии, где и произошла трагедия.

В 2014 году мужчина вместе с друзьями забрался на высотное здание в российской столице, где вывесил украинский флаг и разрисовал в его цвета звезду, расположенную на шпиле. После этого его задержала полиция, однако он был отпущен и экстрадирован в Украину.


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