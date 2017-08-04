По улицам Уфы бродил голый мужчина

В социальных сетях появились фотографии и видеозаписи, на которых был запечатлен мужчина, расхаживающий по одной из центральных улиц Уфы совершенно без одежды. По словам водителей, обнародовавших ролик, неизвестный был замечен улице Зорге.
Кто-то из пользователей предположил, что голому мужчине стало жарко, именно поэтому он решил сбросить лишнюю одежду. Некоторые комментаторы отметили, что голышом на оживленную улицу среди белого дня может выйти тот, кто проиграл спор с друзьями. Другие пользователи, просмотревшие видеозапись с обнаженным мужчиной, пришли к выводу, что герой ролика просто находился либо в наркотическом, либо в алкогольном опьянении. Иначе объяснить поступок уфимца пока не представляется возможным. От местных правоохранителей сообщений о неизвестном мужчине, вышедшем на улицу без одежды, не поступало, поэтому местные жители пока теряются в догадках.
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