Чрезвычайное происшествие: 150 человек оказались в опасности из-за прорыва воды в Якутии





РосСМИ сообщают о чрезвычайном происшествии, произошедшем в Якутии на руднике «Мир» компании «Алроса». После внезапного прорыва воды в шахтах остались около 150 человек, передает Joinfo.ua.

Спасательная операция

Около 10 утра (по киевскому времени) в Якутии, на знаменитом руднике «Мир» произошла авария. Из-за внезапного и мощного прорыва воды из карьера в рудник в опасности оказались около 100 человек рабочих. На данный момент проводятся спасательные службы, введен план ликвидации. Сообщается, что на место происшествия прибыли все экстренные службы спасения.

Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт выяснил, что Сергей Иванов, глава компании «Алроса» уже вылетел в город Мирный.

Между тем, источник Mash сообщает о несколько иных данных: «150 человек заблокированы в шахте на руднике "Мир" в Якутии. Шахту затапливает хлынувшая из водохранилища вода. Причина прорыва пока не ясна. За горняками спустили клети, но пока непонятно - выберется кто-то или нет».



Уже зафиксировано, что в шахту "ушли" 270 тысяч кубов воды.

Людей из шахты не удалось поднять сразу из-за сбоя электричества. Сейчас спасатели уже связались с группами шахтеров общей численностью 90 человек. Они все живы.

60 человек пока на связь не выходят. Их судьба неизвестна.

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