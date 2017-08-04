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В Ростове-на-Дону из-за грузовика провалился асфальт на мосту

В Ростове-на-Дону грузовик повредил конструкции моста на Малиновского, в результате чего там частично провалился асфальт. Инцидент случился днем в четверг, 3 апреля, сообщают региональные СМИ.


В Ростове-на-Дону из-за грузовика провалился асфальт на мосту

По последним данным, ответственность за провал асфальта возложили на грузовые авто, так как они часто там передвигались и имели вес более двадцати тонн, поэтому конструкция не выдержала. На данный момент при подъезде к мосту на Малиновского в Ростове установлены таблицы с ограничением скорости и весом большегрузов.

Подрядчики уже начали ремонт данного участка работы. Он, по плану, будет окончен ближе к выходным. Тем временем в Приморье ранее зафиксировали подобный инцидент. Там из-за лесовоза рухнул пролет моста.


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