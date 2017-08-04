Авторизация
 
  • 02:19 – В Нижегородской области в массовом ДТП пострадал годовалый ребенок 
  • 02:19 – Путин предложил запретить следствию изымать жесткие диски 
  • 02:06 – За шесть месяцев Сбербанк на Северо-Западе выдал кредитов на 522 млрд рублей, увеличив свой кредитный портфель в полтора раза 
  • 02:06 – Шалимов назвал состав «Краснодара» на игру с «Люнгбю» 


В Нижегородской области в массовом ДТП пострадал годовалый ребенок

В Нижегородской области в массовом ДТП пострадал годовалый ребенок. Авария произошла днем 2 августа в Богородском районе, сообщает ГУ МВД по региону.


В Нижегородской области в массовом ДТП пострадал годовалый ребенок


Авария случилась на 33-м км трассы Саратов-Нижний Новгород. Водитель Daewoo нарушил ПДД, в результате чего столкнулся с Subaru и ВАЗ 2105. В отечественном автомобиле находилась годовалая девочка, которая получила травмы. К счастью, трагедии удалось избежать благодаря тому, что ребенок был в детском кресле.

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.

Ранее в Нижнем Новгороде под колесам Nissan погибла пенсионерка.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262252-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3250
+0.93%
82.1051
+0.84%
1.1411
+0.64%
0.2063
+0.49%