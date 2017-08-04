В Нижегородской области в массовом ДТП пострадал годовалый ребенок. Авария произошла днем 2 августа в Богородском районе, сообщает ГУ МВД по региону.
Авария случилась на 33-м км трассы Саратов-Нижний Новгород. Водитель Daewoo нарушил ПДД, в результате чего столкнулся с Subaru и ВАЗ 2105. В отечественном автомобиле находилась годовалая девочка, которая получила травмы. К счастью, трагедии удалось избежать благодаря тому, что ребенок был в детском кресле.
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