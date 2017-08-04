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В Перми ищут пропавшего без вести пожилого мужчину

3 августа в Перми в полицию поступило сообщение об исчезновении пожилого мужчины. Родные без вести пропавшего рассказывают, что она вышел из дома и не вернулся, а самостоятельные поиски пенсионера не увенчались успехом.


В Перми ищут пропавшего без вести пожилого мужчину


На момент исчезновения на нём были одеты телогрейка, штаны и шапка, также при себе имел трость. Что касается внешних данных, то 84-летний мужчина среднего роста, волосы седые, есть борода.
Все кто обладает какой-либо информацией о месте нахождении пропавшего дедушки просьба сообщать по номеру 02.


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