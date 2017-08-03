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В Саратове мужчина пострадал при падении в скрытый травой колодец

В Саратове пострадал мужчина при падении в колодец, прикрытый травой. Глубина колодца составляла около семи метров, сообщили в правоохранительных органах.


В Саратове мужчина пострадал при падении в скрытый травой колодец


Отмечается, что горожане заподозрили неладное, услышав стоны в районе улицы Соколова. Оказалось, что на дне 7-метрового колодца лежал мужчина и пытался звать о помощи. На место прибыли спасатели и подняли пострадавшего на поверхность, наложили шины и стабилизировали его состояние, после чего понадобилась экстренная госпитализация.

Сейчас предстоит выяснить, почему колодец был открыт и прикрыт травой, создавая опасность для горожан Саратова.


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