В Саратове мужчина пострадал при падении в скрытый травой колодец

В Саратове пострадал мужчина при падении в колодец, прикрытый травой. Глубина колодца составляла около семи метров, сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что горожане заподозрили неладное, услышав стоны в районе улицы Соколова. Оказалось, что на дне 7-метрового колодца лежал мужчина и пытался звать о помощи. На место прибыли спасатели и подняли пострадавшего на поверхность, наложили шины и стабилизировали его состояние, после чего понадобилась экстренная госпитализация.
Сейчас предстоит выяснить, почему колодец был открыт и прикрыт травой, создавая опасность для горожан Саратова.
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