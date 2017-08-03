В Саратове мужчина пострадал при падении в скрытый травой колодец





Отмечается, что горожане заподозрили неладное, услышав стоны в районе улицы Соколова. Оказалось, что на дне 7-метрового колодца лежал мужчина и пытался звать о помощи. На место прибыли спасатели и подняли пострадавшего на поверхность, наложили шины и стабилизировали его состояние, после чего понадобилась экстренная госпитализация.Сейчас предстоит выяснить, почему колодец был открыт и прикрыт травой, создавая опасность для горожан Саратова.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262189-news.html