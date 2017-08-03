Взрывы боеприпасов в Абхазии прекращены: ранены 60 человек





По сообщению Аслана Кобахия, главы МВД оккупированной Абхазии, взрывы боеприпасов полностью ликвидированы и прекращены, передает Joinfo.ua.

Ранее мы сообщали о том, США нанесли авиаудар по жителям провинции Гильменд, Афганистан.

Заявления Аслана

Напомним, около поселка Приморское, где отдыхали туристы, 2 августа начались взрывы боеприпасов на военных складах. По заявлению Аслана Кобахия, ситуация на 3 августа стабилизировалась, взрывы прекратились:

«Взрывы прекратились. Пострадавшие доставляются в больницы Сухуми и Гудауты. Могу твердо сказать, что их жизни ничего не угрожает».

Сотрудники «Министерства здравоохранения» отметили, что туристы в основном получили осколочные ранения и сейчас им предоставляется медицинская помощь.

В посольстве России в свою очередь сообщили, что среди 60-ти пострадавших человек 35 граждан России.





Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт напоминает, недавний взрыв в Афганистане унес жизни 20-ти человек.

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