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  • 10:23 – Взрывы боеприпасов в Абхазии прекращены: ранены 60 человек 


Взрывы боеприпасов в Абхазии прекращены: ранены 60 человек


Взрывы боеприпасов в Абхазии прекращены: ранены 60 человек

По сообщению Аслана Кобахия, главы МВД оккупированной Абхазии, взрывы боеприпасов полностью ликвидированы и прекращены, передает Joinfo.ua.


Ранее мы сообщали о том, США нанесли авиаудар по жителям провинции Гильменд, Афганистан.


Заявления Аслана


Напомним, около поселка Приморское, где отдыхали туристы, 2 августа начались взрывы боеприпасов на военных складах. По заявлению Аслана Кобахия, ситуация на 3 августа стабилизировалась, взрывы прекратились:


«Взрывы прекратились. Пострадавшие доставляются в больницы Сухуми и Гудауты. Могу твердо сказать, что их жизни ничего не угрожает».


Сотрудники «Министерства здравоохранения» отметили, что туристы в основном получили осколочные ранения и сейчас им предоставляется медицинская помощь.


В посольстве России в свою очередь сообщили, что среди 60-ти пострадавших человек 35 граждан России.




Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт напоминает, недавний взрыв в Афганистане унес жизни 20-ти человек.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261936-news.html
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