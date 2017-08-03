Как фото газовой плиты спасет ваш отпуск от паники





Вдруг, лежа на гамаке, вспоминаете:

‘’А мы что-то оставили на плите?’’

‘’А мы выключили утюг?» … Чем больше Вы думаете об этом, тем больше начинаете впадать в панику и истерику…

Недавно мы наткнулись на одно гениальное решение, которое точно поможет решить эту проблему!

Один знаменитый лайфхакер, который также беспокоился по пустякам, решил рассказать нам о потрясающем способе решения этой проблемы. Все, что нужно сделать, это сфотографировать панель плиты, разные винтили и кнопки прямо перед выходом из дома — в самый последний момент.

Разве это не гениально? Каждый раз, когда у Вас будут возникать сомнения, Вы просто достанете телефон, просмотрите все изображения — и успокоитесь, продолжая наслаждаться отпуском!

Далее идет перевод оригинальной статьи переводчиком Google поэтому не бросайте тапками)





Если вы тот человек, который тратит десять минут на лифте прокатиться до аэропорта беспокоиться, что вы случайно оставили духовке—даже если Вы не используете духовку, что вы можете подавить свой озабоченный мозг самый быстрый смартфон предосторожности.

Нет, я не имею в виду одно из тех приложений автоматизации, что вам скажут, если ваши двери будут заблокированы и ваше тепло, хотя это довольно прохладно.

Я предлагаю вам пойти проще: перед выходом из дома, возьмите фото вашей печи и экраны печи или термостата, сделайте фото утюга и всех тех гаджетов которые вы боитесь оставить включенными

Если ваш мозг начинает играть “я действительно Выключить его” игра, вы можете просто нажать свою фотографию приложение и посмотреть на себя.

Мы волнуемся зря

Я начал принимать предварительные отпускные фотографии после того, как мой хозяин модернизировал систему отопления в моем доме и дал нам все новые термостаты.

Это было зимой, прямо перед моим отъездом в отпуск едет, а с термостатами были настолько новы, что мы еще не привыкли к ним я провела весь первый день путешествия беспокоясь о том, что я забыл выключит термостат.





Не все из нас являются типов людей, которые беспокоятся о таких вещах, конечно. Но те из нас, кто, как правило, беспокоится не зря—моя нынешняя духовка, например, превращает ее индикатор выключен, когда он достигает своего разогретую до температуры.

Это значит, что я забыла Выключить духовку и не раз, если он был выключен, потому что ни один из огней не горели. Теперь я знаю, что нужно проверить циферблаты, а не свет.

Мы также беспокоиться о забывая включить вещи, особенно, когда мы ездим в отпуск, потому что процесс уезжаю в отпуск так отличается от наших обычных привычек. Когда мы покидаем наши дома и отправиться на работу, например, мы обычно следуют определенному порядку. Мы носим одни и те же типы одежды и носить те же сумки. Мы говорим: “ключи, кошелек, телефон,” нажмите наши карманы, или проверить наши приложения, чтобы убедиться, что у нас есть все необходимое. Затем мы покидаем наши дома и запираем дверь.

Когда мы отправляемся в отпуск, по маршруту разные, одежда разная, сумки разные, все по-другому—а вдруг мы не сможем вспомнить, был ли у нас закрытые двери, гораздо менее запер ее.

Так я начал фотографировать.

Вы делаете фото, и отдыхаете спокойно

Я сфотографировал, прежде чем я отправлюсь в дальние поездки, чтобы дать себе доказательство того, что циферблаты духовок в нужном месте и термостаты выключены. Самое смешное, что я ни разу не захотел посмотреть на это доказательство после того, как я сфотографировал его; он также отключает часть мозга, которая начинает сильно беспокоиться о случайно оставив что-то на.

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