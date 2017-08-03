Взрывы боеприпасов в Абхазии унесли жизни двух россиянок





В целом, в результате взрывов боеприпасов на военных складах в Абхазии пострадали 60 человек. Сейчас, большинству из них, предоставляется медицинская помощь. Как заявили в здравоохранении, все ранения, полученные пострадавшими – осколочные. Между тем, стало известно, что без трагических последствий не обошлось, передает Joinfo.ua.

Последняя конная прогулка

Как выяснил журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт, после взрывов боеприпасов, балы замечена пропажа трех человек. Начатые службой МЧС поиски привели к страшным последствиям. Недалеко от места происшествия найдены два трупа женщин. Обе оказались жительницами Санкт-Петербурга. Третью, тяжело раненую, с переломом руки направили в медучреждение.

«Велись поиски трёх человек. Оказывается, они были на конной прогулке на территории, где был взрыв. Мы обнаружили тела двух погибших — Елены Поляковой, 1970 года рождения, и Елены Тимофеевой, 1962 года рождения. Они обе из Санкт-Петербурга», - сообщает пресс-служба МЧС Республики.





Ранее мы сообщали о том, что недавний взрыв в Афганистане унес 20 человеческих жизней.

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