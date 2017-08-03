В Бурятии отравились 77 человек

На территории озера Байкала в Бурятии проходит девятидневный танцевальный фестиваль. В послеобеденное время одного из дней в медпункт обратились туристы с признаками отравления.
Туристический комплекс «Группа-Дали» собрал около трехсот детей для участия в танцевальном мероприятии. Во время проведения фестиваля от пищевого отравления пострадало 77 человек, из которых 62 – дети.
Сотрудники здравоохранительных органов устанавливают причины происшествия. Работа лагеря приостановлена в связи с проведением экспертиз.
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