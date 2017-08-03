Авторизация
 
  • 08:26 – Мэрия Оша: Тотальной проверки документов горожан не будет 
  • 08:18 – Под Ржевом пьяный водитель спровоцировал ДТП и скрылся с места преступления 
  • 08:18 – Назван список самых богатых губернаторов России 
  • 08:18 – Надувные матрасы все чаще можно увидеть в домах россиян 


В Перми внедорожник сбил пешехода

В Перми автомобилист на Land Rover сбил пешехода. Пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали травмы головы.


В Перми внедорожник сбил пешехода


Инцидент случился в Индустриальном районе Перми 2 августа без пяти двенадцать ночи. Там мужчина, сдавая назад Land Rover, сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. В результате аварии 34-летний мужчина получил травмы головы и его экстренно отвезли в больницу.

Сейчас по факту аварии проводится тщательная проверка. Информацию предоставили в ГУ МВД по Пермскому краю.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261871-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.6875
+0.00%
81.4222
+0.29%
1.1338
-1.21%
0.2053
-1.72%