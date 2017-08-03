В Перми внедорожник сбил пешехода





Инцидент случился в Индустриальном районе Перми 2 августа без пяти двенадцать ночи. Там мужчина, сдавая назад Land Rover, сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. В результате аварии 34-летний мужчина получил травмы головы и его экстренно отвезли в больницу.Сейчас по факту аварии проводится тщательная проверка. Информацию предоставили в ГУ МВД по Пермскому краю.

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