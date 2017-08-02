Задержанный в Киеве опасный преступник оказался олимпийским чемпионом





В Киеве задержан двукратный олимпийский чемпион по дзюдо Петер Зайзенбахер, который обвиняется в страшных преступлениях в отношении детей, передает Joinfo.ua.

В Киеве сотрудники Национальной полиции задержали гражданина Австрии, которого разыскивал Интерпол за развращение несовершеннолетних. Выяснилось, что задержанным является двукратным олимпийским чемпионом по дзюдо Петером Зайзенбахером.

На Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе Зайзенбахер выиграл соревнования в весовой категории до 86 кг, а затем повторил свой успех на Играх 1988 года в Сеуле.



Зайзенбахер может отправиться в тюрьму на долгих 10 лет

По данным прокуратуры Вены, в период с 1997 по 2004 год он был тренером по дзюдо. Зайзенбахер подозревается в совращении несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением. По информации правоохранителей, он совершал противопроавные действия в отношении трех «подопечных». В соответствии с австрийским законодательством, экс-спортсмену грозит лишение свободы сроком от одного до 10 лет.

Отметим, что Зайзенбахер был объявлен в розыск после того, как не явился в суд в декабре 2016 года. Австрия уже направила украинским официальным органам представление об экстрадиции подозреваемого.

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