В Москве десантник избил журналиста НТВ

В Москве ветеран ВДВ напал на журналиста. Инцидент случился днем в среду, 2 августа, в парке Горького, где в этот день каждый год по традиции собираются ветераны ВДВ, встречаются с друзьями, сослуживцами, и купаются в фонтанах.
В прямом эфире корреспондент НТВ рассказывал о происходящем в столичном парке Горького, когда на мужчину вдруг наткнулся вошедший в кадр нетрезвый празднующий в майке, на которой виднелась надпись Оплот. Он стал нецензурно выражаться, когда репортер вежливо попросил оппонента не мешать съемке. Тогда десантник ударил корреспондента кулаком по лицу и поспешил скрыться.
Эфир пришлось прервать.
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