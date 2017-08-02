В Москве десантник избил журналиста НТВ





В прямом эфире корреспондент НТВ рассказывал о происходящем в столичном парке Горького, когда на мужчину вдруг наткнулся вошедший в кадр нетрезвый празднующий в майке, на которой виднелась надпись Оплот. Он стал нецензурно выражаться, когда репортер вежливо попросил оппонента не мешать съемке. Тогда десантник ударил корреспондента кулаком по лицу и поспешил скрыться.Эфир пришлось прервать.

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