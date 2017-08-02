В Ростове мужчина взбирался по трубе и громил припаркованные авто





Хулиган, пробравшись в подъезд, кричал и кидал из окон по машинам различные предметы, затем вышел на улицу и начал громить припаркованный автотранспорт. Жильцы дома спугнули злоумышленника, и он скрылся с места инцидента. От его актов вандализма пострадали два автомобиля: у одного из них разбито лобовое стекло, у другого осталась вмятина на крыше.Полиция Ростова разыскивает мужчину, один из очевидцев предоставил видеозапись. По предварительной информации, человек находился под влиянием психотропных веществ.Двумя днями ранее в Ростове два пьяных жителя города спровоцировали массовую драку.

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