В Ростове мужчина взбирался по трубе и громил припаркованные авто

В Ростове жильцов многоэтажного дома, расположенного по улице Каширская, ранним утром 1 августа разбудили крики. Неизвестный мужчина взобрался в подъезд по трубе, а затем стал громить припаркованные около здания авто.
Хулиган, пробравшись в подъезд, кричал и кидал из окон по машинам различные предметы, затем вышел на улицу и начал громить припаркованный автотранспорт. Жильцы дома спугнули злоумышленника, и он скрылся с места инцидента. От его актов вандализма пострадали два автомобиля: у одного из них разбито лобовое стекло, у другого осталась вмятина на крыше.
Полиция Ростова разыскивает мужчину, один из очевидцев предоставил видеозапись. По предварительной информации, человек находился под влиянием психотропных веществ.
Двумя днями ранее в Ростове два пьяных жителя города спровоцировали массовую драку.
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