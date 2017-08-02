Авторизация
 
  • 04:00 – В России стартовали продажи нового KIA Rio 
  • 04:00 – По факту стрельбы в Мособлсуде возбудили уголовное дело 
  • 03:49 – Рома Англичанин, ЛСП: причина смерти, от чего умер, что случилось 
  • 03:49 – Стрельба в Мособлсуде, подробности: сколько погибло, что случилось 


В Ростове мужчина взбирался по трубе и громил припаркованные авто

В Ростове жильцов многоэтажного дома, расположенного по улице Каширская, ранним утром 1 августа разбудили крики. Неизвестный мужчина взобрался в подъезд по трубе, а затем стал громить припаркованные около здания авто.


В Ростове мужчина взбирался по трубе и громил припаркованные авто


Хулиган, пробравшись в подъезд, кричал и кидал из окон по машинам различные предметы, затем вышел на улицу и начал громить припаркованный автотранспорт. Жильцы дома спугнули злоумышленника, и он скрылся с места инцидента. От его актов вандализма пострадали два автомобиля: у одного из них разбито лобовое стекло, у другого осталась вмятина на крыше.

Полиция Ростова разыскивает мужчину, один из очевидцев предоставил видеозапись. По предварительной информации, человек находился под влиянием психотропных веществ.

Двумя днями ранее в Ростове два пьяных жителя города спровоцировали массовую драку.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261323-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.6875
+0.05%
81.1886
+0.78%
1.1477
+0.41%
0.2089
-0.48%