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В Марий Эл при ДТП с автобусом 2 человека погибли, десятки пострадали

В Республике Марий Эл 2 человека умерли и десятки получили травмы по итогам ДТП с участием автобуса. Авария случилась 1 августа на отметке 41 км шоссе, соединяющего Йошкар-Олу с Уржумом.


В Марий Эл при ДТП с автобусом 2 человека погибли, десятки пострадали


Авто марки ВАЗ-2110 въехало в пассажирский автобус марки ПАЗ, отмечает «РенТВ». В салоне крупного транспорта на тот момент располагались 30 пассажиров.

В числе пострадавших оказались 3 детей. Всех госпитализировали.


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