В Марий Эл при ДТП с автобусом 2 человека погибли, десятки пострадали





Авто марки ВАЗ-2110 въехало в пассажирский автобус марки ПАЗ, отмечает «РенТВ». В салоне крупного транспорта на тот момент располагались 30 пассажиров.В числе пострадавших оказались 3 детей. Всех госпитализировали.

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