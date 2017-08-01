На Дальнем Востоке приостановлено движение поездов из-за сбоя в электросетях

На Дальнем Востоке ожидаются задержки в движении пассажирских поездов. Железнодорожный участок от Забайкалья до Хабаровска оказался заблокированным из-за внезапного сбоя в электросетях.
Отключение внешнего блока питания тяговых подстанций произошло на участке Могоча в 14 часов 10 по Москве. Вследствие этого движение было приостановлено. На место выехали ремонтные бригады рабочих, причины внезапного отключения подачи энергии устанавливаются. Это не первый сбой, ранее Минэнерго сообщило об отключении пяти высоковольтных линий в Хабаровском крае.
РЖД принимает необходимые меры, однако пассажирские поезда будут идти с опозданиями. Остальная информация о происшествии уточняется.
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