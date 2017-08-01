Авторизация
 
  • 18:11 – Хакеры украли и слили в интернет сценарий к седьмому сезону «Игры престолов» 
  • 18:11 – Узбекистан: На телевидении впервые раскритиковали политику экс-президента Каримова 
  • 18:11 – Власти Кыргызстана будут выплачивать пособия на каждого ребенка с 2018 года 
  • 17:58 – Следующее заседание в пережившем перестрелку Мособлсуде назначено на 8 августа 


На Дальнем Востоке приостановлено движение поездов из-за сбоя в электросетях

На Дальнем Востоке ожидаются задержки в движении пассажирских поездов. Железнодорожный участок от Забайкалья до Хабаровска оказался заблокированным из-за внезапного сбоя в электросетях.



Отключение внешнего блока питания тяговых подстанций произошло на участке Могоча в 14 часов 10 по Москве. Вследствие этого движение было приостановлено. На место выехали ремонтные бригады рабочих, причины внезапного отключения подачи энергии устанавливаются. Это не первый сбой, ранее Минэнерго сообщило об отключении пяти высоковольтных линий в Хабаровском крае.

РЖД принимает необходимые меры, однако пассажирские поезда будут идти с опозданиями. Остальная информация о происшествии уточняется.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261135-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.6875
+0.05%
81.1886
+0.78%
1.1477
+0.41%
0.2089
-0.48%