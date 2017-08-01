Перестрелка в Московском областном суде: есть раненые и убитые

Как сообщают очевидцы, в зале заседаний было слышно не менее двадцати выстрелов. Есть данные о пострадавших, их точное количество неизвестно, передает Joinfo.ua.
Неизвестный открыл огонь во время слушания дела "банды GTA".
Подозреваемые напали на конвоиров во время перевозки в лифте, попытавшись завладеть их оружием.
"При аварийном открытии лифта при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое ранены. Сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили различные телесные повреждения", — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Из здания эвакуировали всех сотрудников и посетителей, заседания отложены.
В Красногорской станции скорой помощи рассказали, что к зданию Мособлсуда выехала бригада медиков. Одного пострадавшего доставили в больницу в Подмосковье.
Банда обвиняется в убийствах 17 человек, которые произошли в ходе 15 нападений на автомобили. Также люди подвергались грабежам со стороны членов банды. Участники назвали свою группировку в честь популярной компьютерной игры Grand Theft Auto.
Четверо фигурантов дела "банды GTA " убиты в результате перестрелки в Мособлсуде, сообщила адвокат Диана Татосова, которая ранее защищала одного из обвиняемых.
"Дело передано в суд, но дежурный следователь ходит на заседание. Я говорила с руководителем следственной группы. По его данным, четверо из 11 подсудимых убиты", — сказала Татосова.