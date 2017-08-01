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Гисметео: погода в Италии сбывается согласно предсказаниям профессора физической географии


Гисметео: погода в Италии сбывается согласно предсказаниям профессора физической географии

Итальянская пресса ввергла в шок «обывателей» Интернет сети, сообщив о серьезных осадках, выпавших в курортном городе Сан-Бенедетто-дель-Тронто в районе Марке. Пользователи тут же сопоставили ранние прогнозы профессора физической географии и геоморфологии, передает Joinfo.ua.


Ранее мы сообщали о том, что град размером с яйцо убил стадо овец в Испании.


О чем говорил профессор


Линда Доволи, профессор Университета La Sapienza, ранее предупреждала, что погода в Италии на период лето-осень ожидается аномальной. Если в начале лета итальянцев ожидали засухи и жара, то уже ближе к концу сезона, Линда предсказала чуть ли не наводнение. Правда, в своих прогнозах, она говорила о ливневых дождях, а вот такого поворота событий, какие произошли в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, никто не ожидал.


«Дожди, которые, предположительно, наступят в конце лета, будут особенно сильными и интенсивными. Нынешние высокие температуры подогревают воды Средиземного моря, что породит появление циклонов с горячим и влажным воздухом и ухудшению погоды в конце лета. Нас может ждать целая серия катастроф, потому что ливни, выпадающие на засушливые участки рельефа, приводят к эрозии почв и, как следствие, затоплениям и наводнениям», - объясняла ранее Доволи.


Что сейчас происходит в Италии



Гисметео: погода в Италии сбывается согласно предсказаниям профессора физической географии


Гисметео: погода в Италии сбывается согласно предсказаниям профессора физической географии

В Италии, в частности, в регионе Марке выпал град. Причем его размеры находящиеся на курорте в Сан-Бенедетто-дель-Тронто сравниваются с размерами теннисного мяча. За короткий промежуток времени на улицах города образовался 10-сантиметровый белый слой. Местные жители отмечают, что такого им еще никогда не приходилось видеть, тем более летом.




Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт напоминает, недавно в Казахстане произошел сильный ураган. Пользователи сети опубликовали видео природного явления в своих аккаунтах.


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