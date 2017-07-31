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В Воронеже объявлен план перехват водителя грузовика, устроившего массовое ДТП

В Воронеже и области правоохранительными органами объявлен план перехват водителя грузовика. Оказалось, что мужчина стал виновником массового ДТП на трассе М-4.


В Воронеже объявлен план перехват водителя грузовика, устроившего массовое ДТП


Согласно полученных данных в отделении полиции, грузовик столкнулся с автомобилем отечественного производства ВАЗ-2106 и иномаркой Volkswagen Jetta. В аварии пострадали три человека – 16-летняя девушка и двое молодых людей 20 лет. Все они доставлены в больницу для дальнейшего обследования и лечения.

Водитель грузовика после дорожного происшествия скрылся с места ДТП. На него уже заведено уголовное дело, а пока объявлен план перехват.
Напомним, несколькими днями ранее в Воронеже автоледи врезалась в припаркованную иномарку, есть пострадавшие.


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