Пока все дома: Горе-грабитель разбросал по улице украденные из банка деньги





В Соединенных Штатах за ограбление банка взят под арест 25-летний Алексардр Спирбер. Мужчина сумел вынести из учреждения 4,7 тысячи долларов. Об этом сообщает Joinfo.ua.

Нагишом по улице

Казалось бы ничего особого во всем этом нет, если бы не один нюанс - во время нападения на работника банка Спирбер наставил на него указательный палец левой руки и заявил, что у него пистолет.





Сотрудник банковского учреждения, боясь перечить грабителю, отдал ему сумку с деньгами. Там же была спрятана специальная капсула, которая при взрыве окрасила как одежду Спирбера, так и его руку.

Результат был ошеломляющим - грабитель разделся догола и побежал по улице, раскидывая похищенные деньги.





По факту задержания работниками ФБР, Спирбер сознался, что жаждет стать комиком и таким образом он хотел начать карьеру. Результат такого "выступления" очевиден - десять лет лишения свободы.

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