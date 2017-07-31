Пока все дома: Горе-грабитель разбросал по улице украденные из банка деньги

В Соединенных Штатах за ограбление банка взят под арест 25-летний Алексардр Спирбер. Мужчина сумел вынести из учреждения 4,7 тысячи долларов. Об этом сообщает Joinfo.ua.
Казалось бы ничего особого во всем этом нет, если бы не один нюанс - во время нападения на работника банка Спирбер наставил на него указательный палец левой руки и заявил, что у него пистолет.
Сотрудник банковского учреждения, боясь перечить грабителю, отдал ему сумку с деньгами. Там же была спрятана специальная капсула, которая при взрыве окрасила как одежду Спирбера, так и его руку.
Результат был ошеломляющим - грабитель разделся догола и побежал по улице, раскидывая похищенные деньги.
По факту задержания работниками ФБР, Спирбер сознался, что жаждет стать комиком и таким образом он хотел начать карьеру. Результат такого "выступления" очевиден - десять лет лишения свободы.