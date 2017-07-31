В Турции за 2 дня умерли 5 российских туристов

На турецких курортах по итогам минувших выходных 29–30 июля умерли 5 российских туристов. Соответствующие данные предоставили работники Ростуризма.
В то же время 4 человека скончались при купании. Отмечается, что у некоторых имелись проблемы со здоровьем.
По данному факту специалисты Ростуризма призвали граждан максимально тщательно учитывать все особенности собственного организма. Отдельно они обратили внимание на жаркий климат Турции, к которому стоит приготовиться жителям России.
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