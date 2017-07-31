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В Уфе во дворе жилого дома взорвался автомобиль

В Уфе во дворе жилого многоэтажного дома взорвался автомобиль. Инцидент случился на улице Генерала Горбатова 30 июля.



По некоторым данным, в автомобиле взорвался газовый туристический баллончик. Сразу после взрыва машина вспыхнула и загорелась. Поскольку горящий автомобиль находился в момент происшествия на парковке, пришлось спешно эвакуировать рядом стоящие на ней машины. Одна из них оказалась совсем рядом, очевидцам пришлось выбить окно, снять автомобиль с ручника, из-за которого его перемещение оказалось невозможным, и оттащить подальше. Никто из людей вследствие инцидента не пострадал.

На тушение горящего авто пожарным понадобилось около 25 минут. Эксперты устанавливают причину взрыва. Остальная информация уточняется.


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