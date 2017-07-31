Стрельба в Турции: в курортном городе расстреляли туристов





Произошла стрельба в Бодрум, где неизвестные явились в ночной клуб с отдыхающими туристами, и открыли огонь по ним. Есть раненые и погибшие, передает Joinfo.ua.

Ранее мы сообщали о стрельбе в украинском городе Днепр, в результате которой погибли люди.

Подробности происшествия

Как сообщает местный источник CNN Turk, несколько человек ворвались в ночной клуб города Бодрум, расположенный в районе Гельтюрбюкю, где отдыхали туристы. Нападающие тут же открыли огонь по людям. Двоих из них полицейским удалось задержать сразу, остальных разыскивают правоохранители.



По предварительным данным, трое получили серьезные ранения. Также известно, что местный житель Бодрума Фуркан Сай (22 года) погиб на месте от пули.





На данный момент еще двое нападавших находятся в розыске. Мотивы жестокого преступления выясняются. Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт отмечает, что местные власти не торопят связывать события с терроризмом.

Напомним, недавно в Бодрум произошло землетрясение. Около 70 жителей города Бодрум обратились в больницы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260630-news.html