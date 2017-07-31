Известный российский актер Алексей Гришин разбился на квадроцикле

Пострадавшие, получившие множественные телесные повреждения, экстренно доставлены в медучреждение. Медики диагностировали у Гришина многочисленные ушибы и перелом ключицы. Друга актера спасти не удалось, он скончался в больнице.За свою карьеру Гришин играл в разных популярных картинах: «Восьмидесятые», «Метод Фрейда», «Брат-2», «У каждого своего кино» и многочисленных сериалах.

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