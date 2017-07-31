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Известный российский актер Алексей Гришин разбился на квадроцикле

В Московской области во время гонок на квадроцикле разбился российский актер Алексей Гришин. Артист и его друг от удара вылетели на обочину. Информация о ДТП, произошедшем на 5-м километре трассы «Герсимиха-Рахманово», опубликована на канале Mash в мессенджере Telegram.



Пострадавшие, получившие множественные телесные повреждения, экстренно доставлены в медучреждение. Медики диагностировали у Гришина многочисленные ушибы и перелом ключицы. Друга актера спасти не удалось, он скончался в больнице.

За свою карьеру Гришин играл в разных популярных картинах: «Восьмидесятые», «Метод Фрейда», «Брат-2», «У каждого своего кино» и многочисленных сериалах.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260590-news.html
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