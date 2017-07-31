В Челябинске внедорожник повис на трубе теплотрассы

Вечером 30 июля в Челябинске произошло ДТП. Недалеко от остановки Худякова внедорожник вылетел с дороги и повис на трубе теплотрассы.
На данный момент причины инцидента устанавливают сотрудники местного отделения ГИБДД. Что касается пострадавших, то им стал сам водитель транспортного средства, его медики скорой помощи доставили в больницу. Информация о его состоянии здоровья не поступала. Ранее сообщалось о дорожном инциденте, произошедшем в Челябинске несколько дней назад. В аварии столкнулись два легковых автомобиля, один из них предоставлял услуги пассажироперевозок, есть пострадавшие.
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