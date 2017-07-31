В Челябинске внедорожник повис на трубе теплотрассы





На данный момент причины инцидента устанавливают сотрудники местного отделения ГИБДД. Что касается пострадавших, то им стал сам водитель транспортного средства, его медики скорой помощи доставили в больницу. Информация о его состоянии здоровья не поступала.Ранее сообщалось о дорожном инциденте, произошедшем в Челябинске несколько дней назад. В аварии столкнулись два легковых автомобиля, один из них предоставлял услуги пассажироперевозок, есть пострадавшие.

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